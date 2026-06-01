ترامب يرد على طهران: "لم نبلغ بتعليق المحادثات" ويؤكد استمرار الحصار على مضيق هرمز

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقي إدارته أي إخطار رسمي من الجانب الإيراني بشأن تعليق تبادل الرسائل الدبلوماسية، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك الولايات المتحدة بالإجراءات العسكرية والأمنية المشددة في المنطقة.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" (NBC)، علق ترامب على التقارير التي أشارت إلى وقف طهران لمسار المفاوضات غير المباشرة احتجاجاً على التصعيد في لبنان، قائلاً: "لم أتلقَّ أي تواصل من طهران بشأن تقارير تفيد بتعليقها للمحادثات".

واعتبر ترامب أن التصريحات الإيرانية الأخيرة قد تدخل في إطار المناورة السياسية، حيث أضاف: "من المناسب أن تقول إيران إنها علقت تبادل الرسائل لأنهم أفضل في التفاوض من القتال، لكنهم لم يبلغونا بذلك رسمياً".

أما على الصعيد الميداني، فقد قطع الرئيس الأميركي الشك باليقين حول استمرارية القيود المفروضة على الملاحة الإيرانية، مصرحاً: "سنبقي الحصار المفروض على مضيق هرمز".

وحول ما إذا كان هذا التصعيد ينذر بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة، حاول ترامب موازنة نبرته قائلاً: "هذا لا يعني أننا سنبدأ بإلقاء القنابل في كل مكان بإيران، لكننا سنبقي الحصار قائماً"، في إشارة إلى تفضيل إدارته لسياسة "الضغط الأقصى" الاقتصادية والعسكرية دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.