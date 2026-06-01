فرنسا تحظر الأسلحة الهجومية الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري"

حظرت فرنسا عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري للدفاع والأمن في نسخته للعام 2026 والذي يُقام قرب باريس في وقت لاحق من يونيو، بحسب ما أفاد منظمون وكالة فرانس برس الاثنين.

وردا على سؤال بشأن بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية احتجت فيه على قيود، قال رئيس شركة "كوجس إفنتس" شارل بودوان، إنّه بناء على قرار الحكومة الفرنسية "يُسمح فقط للعارضين الإسرائيليين الذين سيعرضون أنظمة دفاع مضادة للصواريخ البالستية ومضادة للطائرات".

وأضاف بودوان "إنه خيار اتخذته الحكومة الفرنسية، ومجلس الدفاع. وأعتقد شخصيا أن ميزته في وضوحه".

وأشار إلى أنّ "لا مجال للغموض: إذا كان العارض أيضا مصنّعا للصواريخ، فلن يتمكن من عرضها. وهذا يمنع عرض أي أسلحة هجومية".

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية دانت القرار، معربة عن أسفها لعدم تمكنها من المشاركة في المعرض أو إقامة جناح.