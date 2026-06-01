مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئاً بشأن لبنان

أفاد دبلوماسيون في نيويورك بأن مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد اجتماع طارئ في وقت لاحق اليوم الاثنين، لمناقشة الصراع المتصاعد في لبنان.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد تقرر عقد الجلسة بناء على طلب فرنسا، ومن المقرر أن تبدأ في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر (19:00 بتوقيت غرينتش).

وقد تكثف الصراع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في الأيام الأخيرة، مع تقدم القوات البرية الإسرائيلية واحتمال شن هجمات إضافية على منطقة بيروت، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في منتصف أبريل.

هذا ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى حول الاجتماع.