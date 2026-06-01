الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت

‌صرح ​المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الجيش وجه ‌تحذيرا اليوم ‌الاثنين بإخلاء ‌الضاحية الجنوبية ‌لبيروت، ‌وحذر من ​أنه ‌سيضرب ​أهدافا في ​المنطقة إذا استمرت جماعة حزب الله في إطلاق الصواريخ ‌على المدن ​والبلدات الإسرائيلية.

وأنذر المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" سكان الضاحية، داعيا إياهم الى "الإخلاء حفاظا على سلامتهم".

وحذّر من أنه في حال "واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل"، سيقوم الجيش بقصف "أهداف في الضاحية الجنوبية".