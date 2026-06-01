الرئيس اللبناني: التفاوض أسلم من الحرب لكنه يحتاج إلى وقت

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الاثنين أن التفاوض أسلم من الحرب لكنه يحتاج الى وقت .

وقال عون، خلال استقباله وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني، إن "التفاوض أسلم من الحرب إذ رأينا ولا زلنا نرى ويلات الحرب ونتائجها، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج الى وقت، ونحن ليس لدينا خيار آخر".

وأضاف:" للأسف البعض يعتبر أن التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، كما هو ليس تنازلا بل حلا لايقاف الحروب بأقل ضرر ممكن".

وتابع :" لن نتراجع عن خيارنا وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل. قد تتعرقل المفاوضات أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده لكنها تسير. وكل الأمور يتم حلّها بالتفاوض مهما طالت. والحرب لن تصل بنتيجة لكافة أطرافها".

وأشار عون ، في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية ، إلى أن الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة وخالية من السلاح، ووفقاً للمفهوم العسكري لقد أصبح هناك سيطرة عملياتية على المنطقة من قبل الجيش".

وأوضح أن "إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الأرض الغنية بالجبال والوديان، والجيش قام بواجباته في هذا المجال"، لافتا إلى أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني".

وافاد عون بأن "الاسرائيلي من جهته لم يساعد على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، والذي بموجبه كان على إسرائيل إخلاء النقاط الخمس التي احتلتها، إلا أنها استمرت بعملياتها العسكرية وقصف القرى تحت حجة الدفاع عن النفس".