أثناء رحلة الطائرة...وزيرة التنمية الألمانية تلغي زيارتها لبيروت لهذه الأسباب

أُلغيت في اللحظات الأخيرة زيارة كانت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان تزمع القيام بها إلى لبنان، ويرجع الإلغاء إلى أسباب أمنية.

وجاء في بيان الإلغاء الرسمي أن القرار اتُّخذ "لأسباب عسكرية، في ضوء التقييمات الجارية للتطورات المرتبطة بالتدهور الحاد والمفاجئ للوضع في بيروت"، ولفت البيان إلى أن الرحلة إلى العاصمة اللبنانية تم إيقافها أثناء اقتراب الطائرة من وجهتها.

وكانت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تعتزم خلال زيارة تستمر يومين إلى لبنان الاطلاع ميدانياً على تداعيات الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وكان من المقرر أن يرافقها في الزيارة وزير التنمية الدولي النرويجي أوسموند جروفر أوكروست.

وكان برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المسؤولة أيضاً عن تنسيق إدارة الأزمات في البلاد، إضافة إلى وزيرة التربية ريما كرامي. وكان من المنتظر أن تتركز المحادثات على قضايا من بينها أوضاع النازحين داخل لبنان.