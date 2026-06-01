وزير الداخلية الكويتي يأمر بتحقيق عاجل عقب فرار 3 نزلاء من المؤسسات الإصلاحية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، فهد اليوسف، توجيهات عاجلة بتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات فرار ثلاثة نزلاء من المؤسسات الإصلاحية، ومراجعة كافة الظروف والإجراءات المرتبطة بالحادثة.

وأكد الوزير، بحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين، ضرورة اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة بشكل عاجل، مكلفاً الإدارة العامة للمباحث الجنائية والجهات الأمنية المختصة بتكثيف جهودها لضبط الهاربين في أسرع وقت ممكن. كما وجّه بتعميم بياناتهم على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع مغادرتهم البلاد وتعزيز عمليات البحث والمتابعة.

وفي السياق ذاته، دعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع النزلاء الهاربين، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري عن أي معلومات قد تسهم في تحديد أماكن وجودهم أو ضبطهم، وذلك عبر هاتف الطوارئ (112).

وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يثبت تورطه في تقديم المساعدة للهاربين أو إيوائهم أو التستر عليهم، مؤكدة استمرار الجهود الأمنية المكثفة لضبطهم وإعادتهم إلى الجهات المختصة.