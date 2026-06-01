فنانون أميركيون يواصلون الانسحاب من حفل «ذكرى التأسيس»

قال منظمون إن ​الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيلقي خطاباً لإحياء فعالية في ‌واشنطن، ​يونيو الجاري، بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، بعد انسحاب عدد من الفنانين كان من المقرر أن يشاركوا في سلسلة من الحفلات الموسيقية بهذه المناسبة.

وكانت الحفلات الموسيقية مقررة في إطار افتتاح «معرض الولايات الأميركية العظيم»، وهي فعالية تستمر ⁠16 يوماً من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2026، وقالت مجموعة «فريدام 250»، المنظمة للفعالية، إن المعرض سيقام في متنزه «ناشونال مول» بالقرب من مبنى «الكابيتول» الأميركي إلى ‌نصب واشنطن التذكاري، مع منصات للحفلات الموسيقية وأجنحة للولايات، ومعارض ووسائل نقل مصغرة، وغيرها من عوامل الجذب.

لكن برنامج الحفلات ‌الموسيقية تعرض لسلسلة من الإلغاءات، إذ انسحب المغني ‌الرئيس لفرقة الروك (بويزون)، بريت مايكلز، يوم الجمعة الماضي، ليكون خامس موسيقي ‌ينسحب، قائلاً إنه كان يعتقد أن الاحتفال ​لن يكون منحازاً.

ولم يكشف المنظمون علناً عن أسباب انسحاب الفنانين، على الرغم من أن الانسحابات ​أثارت ⁠تساؤلات حول جدوى ⁠الفعالية كما كان متصوراً في الأصل.

وأشار الرئيس الأميركي في منشور على منصة ⁠«تروث سوشيال»، أول من أمس، إلى أن سلسلة الحفلات الموسيقية قد لا تكون ضرورية بعد الآن إذا استمر الفنانون في الانسحاب، وطرح إمكانية إلقاء خطاب في «ناشونال مول» بدلاً من ذلك، مصوراً نفسه على أنه عامل جذب أقوى ‌من أي عرض موسيقي.

وقال: «أتفهّم أن الفنّانين يعانون التوتر والقلق بشأن الأداء، لذا أفكر في إضافة عامل الجذب الأول في أي مكان في العالم، الرجل الذي يحظى بجماهير أكثر بكثير من إلفيس في أوج شهرته.. والرجل الذي يقول البعض إنه أعظم رئيس في التاريخ (الأعظم على الإطلاق!)، دونالد جاي ترامب، ليحل محل هؤلاء الفنانين ذوي الأجور المرتفعة من الدرجة الثالثة».

وتابع: «علينا تنظيم اجتماع ضخم بعنوان (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) لمناسبة الذكرى الـ250، بدلاً من الاستعانة بمغنين يتقاضون أجوراً مرتفعة ولا أحد يريد سماعهم، وموسيقاهم مملة، ولا يفعلون شيئاً سوى الشكوى»، وحاول ترامب علناً أن يضع بصمته على الاحتفالات، وأبرزها تنظيمه مباراة فنون قتالية مختلطة شديدة العنف لمناسبة عيد ميلاده الـ80 الذي يصادف 14 يونيو الجاري.

من جهته، قال المغني ‌الرئيس لفرقة الروك (بويزون)، بريت مايكلز، في منشور على موقع «فيس بوك»: «للأسف، ما تم تقديمه لنا على أنه احتفال ببلدنا تحوّل إلى شيء أكثر إثارة للانقسام مما وافقت على أن أكون جزءاً منه».