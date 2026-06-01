البرازيل تُمدّد الإجراءات الطارئة لاحتواء أسعار الوقود

مددت البرازيل الإجراءات الطارئة شهرين، لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن التقلبات في سوق النفط العالمية، على أن تظل هذه الإجراءات سارية حتى 31 يوليو المقبل، وأفاد بيان رسمي بأن هذا القرار يأتي استمراراً للإجراءات الحكومية، التي تم اعتمادها استجابة للاضطرابات التي تشهدها سوق النفط العالمية.

وتشمل هذه الإجراءات تقديم دعم بقيمة 1.12 ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو 20 سنتاً أميركياً، لكل لتر من الديزل لمصلحة شركات التكرير المحلية والمستوردين المحليين، على أن يتم تمويله بالكامل من الأموال الفيدرالية، كما أنشأت وزارة المالية آلية تعويض لمنتجي ومستوردي الديزل.