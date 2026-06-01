أستراليا ستتلقى غواصات مستعملة من الولايات المتحدة

أعلنت أستراليا والولايات المتحدة أنهما ستعملان على تعديل اتفاق «أوكوس» لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، الذي لن يشمل بعد الآن قطعاً جديدة، بل ستكون كلها مستعملة، والتقى البلدان في حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة، الذي يجمع كبار المسؤولين والخبراء في مجال الدفاع من 45 دولة.

وبموجب اتفاق «أوكوس» الذي أبرم عام 2021، يفترض أن تتلقى أستراليا ثلاث غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية من فئة «فيرجينيا» من الولايات المتحدة في غضون 15 عاماً.

وفي بيان مشترك، صادر عن نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارلز، ووزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، ووزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أكد الثلاثي إجراء تعديل على اتفاق الغواصات.

وجاء في البيان: «رحّب نائب رئيس الوزراء والوزيران بالنهج المقترح لتبسيط عملية استحواذ أستراليا على غواصات من فئة فيرجينيا، وتبسيط إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة».

وأضاف البيان: «هذا النهج سيمكّن أستراليا من الحصول على ثلاث غواصات (فيرجينيا) في الخدمة بدلاً من مزيج من غواصات جديدة، وأخرى مستعملة»، وتملك البحرية الأميركية 24 سفينة من فئة فيرجينيا، لكن أحواض بناء السفن الأميركية تعاني من أجل تحقيق أهداف الإنتاج المحددة بقطعتين جديدتين كل عام.

ويقع «أوكوس» في قلب استراتيجية الدفاع الأسترالية، وقد تصل كلفته إلى 235 مليار دولار أميركي على مدى 30 عاماً.