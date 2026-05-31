وزير الخزانة الأميركي: مهاجمة إيران لجيرانها خطأ فادح.. ولن نسمح بامتلاكها سلاحاً نووياً

وصف وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، التحركات العسكرية الأخيرة لإيران بمهاجمة جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي بـ "الأخطاء الفادحة"، مؤكداً أن الرؤية الأميركية لإنجاز المهمة في هذا الملف ترتكز على ضمانات صارمة وحاسمة لحماية أمن المنطقة والاقتصاد العالمي، من خلال بقاء مضيق هرمز مفتوحاً بشكل دائم أمام حركة الملاحة الدولية، وضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف.

وفي السياق الاقتصادي، ربط وزير الخزانة الأميركي بين الاضطرابات الأمنية المائية والأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار الأسمدة حالياً يعد نتيجة مباشرة لقرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يهدد سلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي.