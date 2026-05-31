إسرائيل تسيطر على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان

أعلنت إسرائيل الأحد سيطرتها على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان حيث رفعت علمها بحسب ما أظهر مقطع مصوّر لوكالة فرانس برس، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية منذ أيام واتهام لبنان له بتنفيذ "سياسة الأرض المحروقة".

وتزامناً مع ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان المنطقة الواقعة جنوبي نهر الزهراني في لبنان، على بعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، تمهيداً لمزيد من العمليات العسكرية على الرغم من وقف معلن لإطلاق النار في أبريل.

وأدّت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب في 2 مارس إلى مقتل 3371 شخصاً، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل جندي بمسيرة أطلقها "حزب الله" ما يرفع إلى 25 عدد قتلاه منذ بدء الحرب، وهم 24 عسكرياً ومتعهد مدني.