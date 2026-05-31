انفجار مقهى في ألمانيا

وقع انفجار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عند مدخل مقهى شيشة في وسط مدينة كولونيا الألمانية، وترجح الشرطة أن يكون الانفجار قد نجم عن عمل متعمد.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع في شارع فريزنفال، مضيفة أنه لم يكن هناك أي زبائن داخل المقهى وقت الحادث.

ووفقا لإفادات شهود عيان، فر عدة أشخاص من موقع الحادث بعد وقت قصير من وقوع الانفجار.

وأخمدت قوات الإطفاء الحريق الذي اندلع جراء الانفجار، فيما أصيب أحد سكان الشقق الواقعة فوق المقهى بتسمم طفيف نتيجة استنشاق الدخان.

وأشارت الشرطة إلى أن أعمال رفع الأدلة الجنائية والبحث عن الجناة لا تزال مستمرة.

وأكدت الشرطة أنها لا ترى في الوقت الراهن أي صلة بين هذا الحادث وواقعة إطلاق النار من سيارة متحركة في منطقة شارع تسولبيش.