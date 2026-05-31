الجيش الأميركي يعطل سفينة حاولت الوصول إلى إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، تعطيل سفينة شحن كانت تحاول الإبحار إلى أحد الموانئ الإيرانية وخرق الحصار .

وذكرت "سنتكوم" في بيان على صفحتها على منصة "إكس" أن قواتها عطلت سفينة تحمل علم غامبيا كانت في طريقها نحو ميناء إيراني بعد توجيه أكثر من 20 إنذارا لها وإبلاغها بمخالفة الحصار الأميركي.

وأضاف البيان أن مقاتلة أميركية أطلقت صاورخ "هيلفاير" نحو غرفة محركات السفينة التي تحمل اسم "ليان ستار" بعد رفض طاقمها الامتثال وتم اعتراض طريقها قبل وصولها إلى إيران.