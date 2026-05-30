تحالف "أوكوس" يعلن إطلاق مشروع لتطوير غواصات مسيرة

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، تعمل معاً على تطوير جيل جديد من غواصات مسيرة، في إطار تعزيز القدرات العسكرية المشتركة لتحالف "أوكوس" العسكري الأمني ثلاثي الأطراف.

وقال هيجسيث خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة: "نعمل على تسريع توفير القدرات المتقدمة لقواتنا العسكرية، ويسعدنا اليوم الإعلان عن أول مشروع رئيسي ضمن الركيزة الثانية لتحالف أوكوس، يركز على نشر غواصات مسيرة تعمل تحت الماء"، حسبما نقلت "بوليتيكو".

وأضاف: "سيوفر هذا المشروع المميز مجموعة من الغواصات المسيرة متعددة المهام التي تتميز بقدرة عالية على التكيف ومصممة لدعم العمليات تحت الماء والحفاظ على تفوقنا البحري الجماعي".

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "سيوفر هذا (المشروع) لقواتنا أحدث تقنيات ساحة المعركة بوتيرة سريعة، إذ ننتج معا مجموعة من أجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة المتقدمة للغواصات المسيرة".

وأضاف هيلي أن الغواصات المسيرة ستعزز قدرة الدول الثلاث على الرد على تهديدات مثل تلك التي تستهدف الكابلات وخطوط الأنابيب تحت الماء.

ويُعد تحالف "أوكوس" شراكة أمنية ثلاثية أُنشئت في عام 2021 بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، وتهدف إلى مواجهة تنامي النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عبر تعزيز القدرات العسكرية للدول الثلاث. ووصفت الصين هذا الاتفاق بأنه خطير محذرة من أنه قد يدفع لسباق تسلح في المنطقة.

وترتكز الشراكة على محورين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية وتعزيز الوجود البحري المشترك، بينما يركز المحور الثاني على تطوير تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والقدرات السيبرانية والأنظمة الدفاعية والبحرية المتطورة.

ويتضمن الاتفاق أيضاً، حصول أستراليا على غواصات نووية أميركية، وتطوير فئة جديدة من الغواصات تحت اسم "أوكوس"، وإنشاء منشآت لاستضافة الغواصات الأميركية والبريطانية على الأراضي الأسترالية.

وفي منتصف عام 2025، سعت لندن وكانبرا إلى طمأنة واشنطن بشأن التزامهما بالشراكة بعد أن أمرت وزارة الحرب الأميركية بمراجعة الاتفاق، ما أثار مخاوف من احتمال تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها. إلا أن تلك المخاوف تراجعت في أكتوبر الماضي بعدما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه للتحالف.

وأكد هيجسيث، أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بشكل كامل بشراكة "أوكوس"، مشيراً إلى أن المراجعة التي أجرتها واشنطن عززت التحالف، وسرّعت الجهود الرامية إلى تعزيز الوجود المشترك للغواصات في منطقة المحيط الهادئ.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع، ريتشارد مارليس، إن المشروع سيمنح القوات العسكرية للدول الثلاث قدرات عملية ملموسة سيتم تسليمها اعتباراً من العام المقبل، معرباً عن ارتياحه للتوصل إلى الاتفاق.

أما وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، فأكد أن التحالف انتقل من مرحلة الحديث إلى مرحلة التنفيذ، قائلاً: "لقد تحدثنا كثيراً عن أوكوس، وحققنا القليل لفترة طويلة، لكن ذلك تغير الآن في ظل حكوماتنا الثلاث، وكما قال الرئيس ترامب، فإن التحالف يمضي اليوم بكامل سرعته إلى الأمام".

وكان هيلي يتحدث على هامش حوار شانجريلا في سنغافورة، وإلى جانبه هيجسيث ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس. وقال "تحدثنا كثيراً عن أوكوس لفترة طويلة جدا، ولم نحقق (بعد) سوى القليل".