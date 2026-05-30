وزير الحرب الأميركي: لا تراجع عن هدفنا المتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز

أكد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، خلال مشاركته في حوار شانغريلا بسنغافورة، أن الولايات المتحدة متمسكة بشكل قاطع بأهدافها الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها ضمان حرية الملاحة الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً في الوقت ذاته إلى طبيعة المحادثات الأخيرة مع الجانب الإيراني وموقف البيت الأبيض من أي اتفاق محتمل.

وشدد الوزير بيت هيغسيث على أن هدف واشنطن المتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز لضمان تدفق التجارة وإمدادات الطاقة العالمية هو خيار ثابت لا تراجع عنه. ووصف المحادثات التي جرت مؤخراً مع الجانب الإيراني بأنها كانت "مثمرة"، مستدركاً بأن هذه اللقاءات لم تغير من أهداف الولايات المتحدة الأساسية في المنطقة.

وفيما يتعلق بفرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مع طهران، أوضح هيغسيث محددات الإدارة الأميركية الحالية، لافتاً إلى النقاط التالية:

شرط المصلحة الأميركية: جزم الوزير بأن الرئيس دونالد ترامب لن يوقع على أي صفقة أو اتفاق مع إيران إلا إذا كان يصب بشكل كامل ومباشر في صالح الولايات المتحدة وحلفائها.

الخط الأحمر النووي: جدد التأكيد على الحرص البالغ للرئيس ترامب وإدارته على منع طهران، وبكافة الوسائل، من امتلاك أو تطوير سلاح نووي، معتبراً ذلك ركيزة أساسية للأمن الاستراتيجي في المنطقة والعالم.