الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة

أدّى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين، اليوم طواف الوداع إيذانًا باختتام مناسكهم، امتثالًا لقول الله تعالى: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ".

وشهد المسجد الحرام كثافة في حركة الطواف من قبل الحجيج الذين أدوا مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والراحة والطمأنينة.