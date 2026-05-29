ترامب يعلن بدء رفع الحصار البحري عن إيران

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن بدء إجراءات رفع الحصار البحري المفروض على إيران، موجهاً بفتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الملاحة البحرية في الاتجاهين ودون فرض أي رسوم مرور، كما سمح للسفن العالقة جراء الحصار بالبدء في عملية العودة.

وأكد ترامب أنه سيعقد اجتماعاً حاسماً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن خطة الاتفاق المرتقب، مشيراً إلى أن القوات الأميركية فجرت العديد من الألغام البحرية، وأنه يتعين على إيران إزالة ما تبقى منها لضمان التطهير الكامل للممر المائي.

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الأميركي على أن إبرام الاتفاق مشروط بموافقة طهران القاطعة على عدم امتلاك أي سلاح أو قنبلة نووية مستقبلاً، كاشفاً أن البنود ستشمل استخراج الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض وتفكيك البنية التحتية المرتبطة به.