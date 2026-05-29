هيغسيث يخاطب القوات الأميركية بشأن تحرك محتمل ضد إيران: "أعلم أنكم على أهبة الاستعداد"

وجه وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، رسالة حازمة إلى القوات الأميركية المرابطة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس بوكسر" في سنغافورة اليوم الجمعة، مؤكداً ثقته الكاملة في جاهزيتهم القتالية إزاء أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران في المستقبل، قائلاً: "أعلم أنكم على أهبة الاستعداد، وهذا ما يمنحني الثقة".

ووفقاً لقناة "فوكس نيوز"، جاءت تصريحات هيغسيث عقب مشاركته الجنود الأميركيين في تدريباتهم البدنية على متن حاملة الطائرات، حيث أضاف: "إيران تملك الآن خيار الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس والتخلي عن برنامجها النووي. وكما قال الرئيس في اجتماع الحكومة: يمكن لإيران إما سلوك الطريق الصحيح عبر إبرام صفقة على الطاولة، أو مواجهة الرجل الجالس عن يساري. وقد تصادف أن أكون أنا ذلك الشخص، لكن الأمر لا يتعلق بي شخصياً، بل يتعلق بكم أنتم".

وتابع الوزير الأميركي مخاطباً الجنود: "الأمر يتعلق بما أنتم مستعدون لفعله، وبما يعلمه العالم عن مدى جاهزيتكم. عندما تحدثت إلى القادة وإليكم جميعاً هذا الصباح، تيقنت أنكم مستعدون، وهذا ما يمنحني ويمنح الرئيس والشعب الأميركي الثقة".