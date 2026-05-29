مليارديرات الذكاء الاصطناعي يسعون لاحتواء "ثورة شعبوية" ضدهم بسبب تنامي ثرواتهم

أفاد تقرير نشره موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي، بأن كبار الأثرياء والمليارديرات في الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم جيف بيزوس، بدأوا صياغة وتطوير استراتيجيات وحلول خاصة لمواجهة أزمة عدم المساواة الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن الطفرة الهائلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في محاولة استباقية لتهدئة "ثورة شعبوية" محتملة تستهدف ثرواتهم المتضخمة.

وذكر التقرير أن الطفرة الراهنة في قطاع الذكاء الاصطناعي رفعت من حدة الخلافات والرهانات المحيطة بملف "الضرائب على الثروة". وتأتي هذه التحركات في وقت تساهم فيه التقنية الجديدة المتسارعة في تهديد ملايين الوظائف بالزوال، بالتزامن مع توقعات بأن تؤدي الطفرة ذاتها إلى ولادة أول "تريليونير" في التاريخ الحديث، مما يوسع الفجوة الطبقية بشكل غير مسبوق.

ووفقاً لما أورده التقرير، فإن المخاوف السائدة بين أقطاب التكنولوجيا تدفعهم للبحث عن صيغ تسوية وتدابير حمائية لتجنب الصدامات السياسية والاجتماعية، حيث يرى مراقبون أن قادة قطاع الأعمال الأميركي باتوا يستشعرون غضباً شعبياً متنامياً يتطلب حلولاً جذرياً لإعادة توزيع العوائد أو تقديم مساهمات تخفف من حدة الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل.