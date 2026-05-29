ميلر: إيران قدّمت تنازلات كبيرة.. ولا اتفاق حتى الآن

قال نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر إن "إيران قدّمت تنازلات كبيرة وجوهرية للولايات المتحدة" في المفاوضات، معتبراً أنها "تنازلات كان من المستحيل تحقيقها قبل وقت قصير فقط".

وأشار في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" إلى أنه "لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي، ولا شيء نهائياً"، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أوضح أنه يحتفظ بخيار اتخاذ أي إجراء ضروري الآن، أو في أي وقت مستقبلاً، للدفاع عن الأمن القومي الأميركي وحمايته".