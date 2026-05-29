ترامب يحدد "الخط الأحمر" لاستئناف الضربات ضد إيران

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مستقبل أي اتفاق مع إيران سيتوقف على مدى تحقيقه للمصالح الأميركية، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي لا يمثل "صفقة جيدة" لواشنطن قد يدفع الولايات المتحدة إلى استئناف حملتها العسكرية ضد طهران.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، من المقرر بثها نهاية الأسبوع: "الخط الأحمر هو أي اتفاق لا يخدم مصالحنا. أنا أتفاوض، وهم يتفاوضون، وهم مفاوضون بارعون للغاية".

وأضاف: "الاتفاق الذي لن يكون في صالحنا هو الخط الفاصل في نهاية المطاف. أنا أدرس الوضع وسنرى ما سيحدث".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أوائل أبريل.

وقال ترامب إن الإيرانيين "مفاوضون بارعون للغاية"، لكنه اعتبر أن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية يمنح واشنطن نفوذاً أكبر في المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي.

وأضاف: "إنهم ماكرون، لكن في النهاية نحن من يملك زمام الأمور لأننا هزمناهم عسكرياً".

وتابع قائلا إن البحرية الإيرانية "دمرت بالكامل"، مضيفاً أن جميع السفن الإيرانية أصبحت خارج الخدمة، كما اعتبر أن سلاح الجو الإيراني تعرض لتدمير كامل.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية دراسة خياراتها بشأن مستقبل العلاقة مع إيران ومصير المفاوضات الجارية بين الطرفين، وسط مؤشرات على اقتراب الجانبين من اتفاق محتمل بشأن تمديد الهدنة وفتح مسار تفاوضي أوسع.