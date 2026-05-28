مصر تدين بأشد العبارات الهجمات على الكويت

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي شنتها إيران على دولة الكويت، في انتهاك صارخ لسيادتها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل ووقوفها مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشددة على موقفها الثابت والراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأعربت مصر عن دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت لحفظ أمنها وسيادتها، وتجدد تحذيرها من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي يقوض المساعي الدبلوماسية الرامية للتهدئة.