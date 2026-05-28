وزير الخزانة الأميركي: سنمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى مهابط الطائرات والتزود بالوقود

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، فرض عقوبات على الهيئة التي أنشأتها إيران بخصوص مضيق هرمز، محذراً الشركات والدول من دفع رسوم عبور للهيئة أو إخفائها كمساعدات.

وقال في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "سنمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى مهابط الطائرات والتزود بالوقود وبيع التذاكر".

وأشار إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، خفض صادرات النفط الإيراني المنقولة بحراً إلى أدنى مستويات على الإطلاق.