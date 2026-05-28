قطر تدين بشدة استهداف الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة

أدانت دولة قطر بشدة، استهداف دولة الكويت، بصواريخ وطائرات مسيرة، وعدته انتهاكا سافرا لسيادتها، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.

وشددت "الخارجية القطرية"، في بيان اليوم، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.