أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغادرة على الكويت

أدان جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

وقال البديوي في بيان اليوم إن استمرار الهجمات الغادرة، يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكد دعم دول المجلس الكامل لدولة الكويت في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.