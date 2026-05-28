إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم بسلاح أبيض في محطة قطارات بسويسرا

هاجم سويسري في الحادية والثلاثين، ثلاثة أشخاص بالسلاح الأبيض ما أدى إلى إصابتهم بجروح صباح الخميس في محطة القطارات في وينترتور قرب زوريخ، قبل أن تعتقله قوات الأمن، على ما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت شرطة زوريخ في بيان إنه "بعيد الساعة 8,30 (6,30 بتوقيت غرينتش)، جَرح رجل ثلاثة أشخاص بالسلاح الأبيض في محطة وينترتور" مضيفة أن "الشرطة أوقفت المشتبه بتنفيذه (الهجوم) وهو سويسري عمره 31 عاماً". وذكرت الشرطة أن "دوافع الاعتداء موضع تحقيق" لكن مشاهد بثتها وسائل إعلام سويسرية ومواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت المهاجم المفترض، وهو رجل طويل الشعر يرتدي قميصاً داكنا وسروالاً قصيراً، يركض أمام المحطة.

وأضافت الشرطة أن "الضحايا الثلاثة يحملون الجنسية السويسرية وأعمارهم 28 و43 و52 عاماً. ونقلوا جميعاً إلى المستشفى"، بدون أن توضح مدى خطورة إصاباتهم.

وأضافت "تم اتخاذ تدابير بالتعاون مع شرطة كانتون زوريخ وشرطة بلدية وينترتور وشرطة السكك الحديد الفيدرالية وجهاز الإسعاف المتابع لمستشفى وينترتور وأجهزة زوريخ للحماية والإغاثة"، بدون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتقع وينترتور، سادس أكبر مدن سويسرا، على بعد حوالى 25 كلم شمال شرق زوريخ.