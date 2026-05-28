جيل بايدن: خشيت إصابة جو بايدن بجلطة خلال مناظرة 2024 مع ترامب

قالت السيدة الأولى السابقة جيل بايدن إنها شعرت "بالخوف" من أداء زوجها جو بايدن في مناظرة عام 2024، وظنت أنه مصاب بجلطة دماغية.

وأضافت جيل بايدن في مقابلة مع سي بي أس ستبث، الأحد،: "شعرت بالخوف، لأنني لم أرَ جو بهذا الشكل من قبل أو بعد. أبداً".

وأضافت: "لا أعرف ما حدث. بينما كنت أشاهد المناظرة، فكرت: "يا إلهي، إنه مصاب بجلطة دماغية. لقد أرعبني ذلك بشدة".

وكان بايدن يترشح لولاية ثانية عندما قدم أداءً متعثراً خلال المناظرة الرئاسية التي جرت في يونيو 2024 ضد دونالد ترامب، ما أدى إلى دعوات واسعة النطاق لانسحابه من السباق.

وانسحب بايدن بعد شهر، قبل 107 أيام من الانتخابات العامة، وأعلن تأييده لنائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة الحزب الديمقراطي.

وأصبح أول رئيس في منصبه ينسحب من السباق الرئاسي منذ تنحي الرئيس ليندون جونسون في مارس 1968.

وفي مقابلة شاملة، تحدثت جيل بايدن عن الانتخابات، وزوجها، وكتابها الجديد "نظرة من الجناح الشرقي: مذكرات"، وغير ذلك.