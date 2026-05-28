مصرع شخصين وفقدان 9 في انفجار خزان مواد كيميائية في مصنع ورق بواشنطن

أكدت السلطات في واشنطن وفاة شخص ثان جراء حادث التسرب الكيميائي والانفجار في مصنع للورق بمدينة لونجفيو، مع تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين بين المفقودين.

وقالت السلطات إن أحد المصابين الذين جرى إنقاذهم توفي متأثراً بجروحه، بينما لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا حتفهم، ما يرفع الحصيلة المتوقعة إلى 11 قتيلاً.

ووصف حاكم الولاية بوب فيرجسون الحادث بأنه قد يكون "أسوأ كارثة صناعية في تاريخ واشنطن الحديث".

وكان الانفجار قد وقع داخل خزان يحتوي على "السائل الأبيض"، وهو مركب كيميائي يستخدم في صناعة الورق، ما أدى أيضا إلى تسرب مواد ملوثة إلى نهر كولومبيا.