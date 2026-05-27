وزير الحرب الأميركي: جاهزون لعملية عسكرية لمنع إيران من التسلح النووي والاقتصاد أجبرها على التفاوض

أكد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، خلال مؤتمر صحافي عُقد عقب اجتماع للرئيس دونالد ترامب مع أركان إدارته، أن الاستراتيجية التي تبناها الرئيس نجحت في تهيئة الظروف الملائمة لحماية الشعب الأميركي والمجتمع الدولي من التهديد الذي يمثله احتمال حصول طهران على سلاح نووي.

وأوضح هيغسيث في تصريحاته أن سياسة الضغوط القصوى قد آتت ثمارها الميدانية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإيراني يتكبد حالياً خسائر فادحة نتيجة لتلك الإجراءات. واعتبر وزير الحرب أن هذا التدهور الاقتصادي الحاد كان العامل الحاسم الذي دفع القيادة الإيرانية مجبرة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي رسالة ردع واضحة المعالم، ترك هيغسيث كافة الخيارات مطروحة، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة حول مآلات تعثر مسار التفاوض. وشدد بعبارات قاطعة على استعداد واشنطن التام للقيام بعملية عسكرية مباشرة وحاسمة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق يضمن بشكل قاطع عدم حيازة إيران للسلاح النووي.