طهران تكشف عن تفاصيل مسودة تفاهم لرفع الحصار الأميركي وعودة الملاحة في مضيق هرمز

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن تفاصيل مسودة مذكرة تفاهم مرتقبة مع الولايات المتحدة، تنص على رفع الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران، وعودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر واحد.

وأوضح التلفزيون الإيراني أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين خلال فترة 60 يوماً، فسوف يتم التصديق على هذا الاتفاق وتحويله إلى قرار دولي مُلزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورغم هذه المؤشرات، لفتت التقارير الإيرانية إلى أن الإطار العام لما يُعرف بـ "مذكرة إسلام آباد" لم يُنجز بالكامل بعد. وشددت طهران في هذا السياق على موقفها الحازم بأنها لن تتخذ أي خطوة عملية لتنفيذ البنود المطروحة دون وجود "تحقق ملموس" يضمن التزام الطرف الآخر بتعهداته على أرض الواقع.