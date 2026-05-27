ترامب: لو استسلم جيش إيران بأكمله لكتبت وسائل الإعلام الأميركية "الكاذبة" أنها انتصرت

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً حاداً على كبرى وسائل الإعلام الأميركية، متهماً إياها بالاستعداد لتصوير أي نتيجة عسكرية أو دبلوماسية مع إيران على أنها "انتصار إيراني"، حتى في حال الاستسلام الكامل.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "إذا استسلمت إيران بشكل كامل، وخرج جيشها من طهران رافعاً الأيدي، ووقعت قيادتها على وثائق الاستسلام، فإن وسائل الإعلام ستتصدر عناوينها بأن إيران حققت انتصاراً باهراً على الولايات المتحدة."

واستهدف ترامب كلاً من صحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة وول ستريت جورنال، وشبكة سي إن إن، واصفاً إياها بـ"الإعلام الكاذب"، في حين وصف الديمقراطيين بأنهم "ضلوا طريقهم تماماً".