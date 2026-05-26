ترامب بعد فحصه الطبي السنوي: صحتي "ممتازة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بعد خضوعه للفحص الطبي السنوي إن وضعه الصحي "ممتاز"، وذلك قبل أيام قليلة من بلوغه الثمانين من العمر.

وقال الرئيس الأكبر سناً الذي انتُخب في تاريخ الولايات المتحدة، عبر منصته "تروث سوشال" بعد خضوعه للفحص الطبي في مستشفى عسكري قرب واشنطن "سارت الأمور بشكل ممتاز".

وقد خضع ترامب لفحصه الطبي السنوي الثلاثاء في وقت تنتشر تكهنات كثيرة حول صحته.

ووصل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني قرب واشنطن قرابة الساعة 8,50 صباحاً بالتوقيت المحلي (12,50 ظهرا بتوقيت غرينتش)، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. ويشير جدوله إلى أن ترامب يعقد

اجتماعاً في الساعة 1,30 ظهرا بالتوقيت المحلي (17,30 بتوقيت غرينتش) في البيت الأبيض.

وعادة ما يُنشر ملخص للفحوصات الطبية التي يخضع لها الرئيس بعد ساعات أو أيام قليلة. إلا أن مستوى التفاصيل يخضع لتقدير البيت الأبيض.

يؤكد الملياردير الجمهوري باستمرار تمتعه بصحة بدنية وعقلية جيدة، لا سيما بالمقارنة مع سلفه الديمقراطي جو بايدن.

لكن منذ عودته إلى السلطة في يناير 2025، شوهد الرئيس الأميركي مرات عدة بكدمات على يده اليمنى، أخفاها أحياناً بالمكياج، وعُزيت إلى استخدامه المنتظم للأسبرين كعلاج لأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما كشفت الإدارة أن دونالد ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة وغير خطيرة تُسبب تورماً وتشنجات.

في أكتوبر، خضع دونالد ترامب لفحصه الطبي الثاني لعام 2025. وأشار التقرير الذي نُشر بعد هذا الفحص الروتيني إلى أنه "يتمتع بصحة ممتازة" وأن عمر قلبه "أصغر بنحو 14 عاماً" من عمره الحقيقي.