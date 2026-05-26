السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع بزشكيان موقف مصر الداعي لتسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، موقف مصر الداعي إلى تسوية سلمية لكافة أزمات المنطقة، ورفضها القاطع لأي اعتداء على سيادة دول الخليج أو تهديد سلامة أراضيها، مع التشديد على أهمية التحلي بالمرونة وتفادي الحسابات الخاطئة وإتاحة الفرصة الكافية للمسار الدبلوماسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاتصال الهاتفي تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأميركي والإيراني، حيث أكد السيسي دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي القائم بين الجانبين الأميركي والإيراني، مشددًا على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للتصعيد ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.