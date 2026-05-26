ترقية مساعد لروبيو إلى منصب كبير بالأمن القومي في البيت الأبيض

قال ​مصدر مطلع اليوم الثلاثاء ‌إن مستشار ​وزارة الخارجية الأميركية مايكل نيدهام، وهو مساعد منذ فترة طويلة لوزير الخارجية ماركو روبيو، قد تمت ترقيته إلى منصب نائب مستشار الأمن القومي.

وفي هذا المنصب، ‌سيعمل نيدهام جنبا إلى جنب مع روبيو ‌الذي يشغل منصب القائم بأعمال ‌مستشار الأمن القومي ‌للرئيس دونالد ‌ترامب إلى جانب عمله وزيرا للخارجية.

وكان ​نيدهام رئيسا ‌لمكتب ​روبيو في مجلس الشيوخ الأميركي، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس ​التنفيذي لمنظمة هيريتيج أكشن فور أميركا وهي منظمة مكرسة لتعزيز القيم والسياسات المحافظة.

وفي وزارة الخارجية، شارك في الآونة الأخيرة عندما استضاف روبيو أول محادثات مباشرة بين ‌إسرائيل ولبنان منذ عقود.

وكان موقع ​أكسيوس الإخباري أول من أورد خبر هذا التعيين.