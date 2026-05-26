مقتل 7 فلسطينيين في هجومين إسرائيليين في قطاع غزة

قال ​مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن هجومين إسرائيليين أسفرا عن ‌مقتل ما ​لا يقل عن سبعة فلسطينيين في القطاع، من بينهم خمسة في مخيم للاجئين واثنين في سيارة.

وذكر مسعفون وسكان أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت قذيفة على أشخاص خرجوا من منازلهم عندما حاولت جماعة مسلحة فلسطينية مدعومة من إسرائيل اقتحام منطقة شرقي مخيم المغازي.

وذكر مسعفون أنه في وقت ‌لاحق من اليوم أيضا، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة ‌في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ‌شخصين وإصابة آخرين.

وقال الجيش ‌الإسرائيلي لرويترز إنها كانت "ضربة محددة الهدف"، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.