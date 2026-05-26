روبيو: التوصل إلى اتفاق مع إيران ربما يستغرق أياماً

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو ربما ‌روبيو اليوم الثلاثاء إن التفاوض ​على اتفاق مع إيران ربما "يستغرق بضعة أيام"، مما بدد الآمال في نهاية وشيكة للحرب بعد يوم من شن قوات أميركية هجمات وصفتها واشنطن بأنها دفاعية في جنوب إيران.

وفي تعليقات على الهجمات التي استهدفت زوارق كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، قال روبيو للصحفيين على متن طائرته في مدينة جايبور الهندية إن مضيق هرمز يجب أن يُفتح "بطريقة أو بأخرى".

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أوائل ‌أبريل ، قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان أمس الاثنين إنها شنت هجمات جديدة "لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات ‌الإيرانية".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور مطول على منصة تروث سوشال أمس الاثنين، إن المحادثات مع إيران تسير "بشكل جيد"، لكنه توعد بشن هجمات جديدة في حال فشلها قائلا "لن يكون هناك سوى اتفاق عظيم للجميع، أو لا اتفاق على الإطلاق".

وقال مسؤولون إيرانيون وأميركيون إن المحادثات غير المباشرة أحرزت تقدما بشأن مذكرة تفاهم، أو اتفاق أولي، من شأنه أن يفضي إلى مزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.