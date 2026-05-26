مقتل 4 في حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية في بلجيكا

ذكرت قناة آر.تي.إل التلفزيونية، ‌نقلاً ​عن وزير النقل البلجيكي جان لوك كروك، أن أربعة أشخاص بينهم فتيان اثنان لقوا ⁠حتفهم اليوم الثلاثاء في بلجيكا إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية عند ‌معبر للسكك الحديدية قرب بلدة بوجنهاوت.

وأضافت القناة نقلاً ‌عن كروك أن من ‌بين الضحايا سائق ‌الحافلة وشخصاً كان ‌يرافق الطلاب. وتابع أن شخصين ​آخرين أصيبا ‌بجروح ​خطيرة.

ووقع الحادث ⁠في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء عند ​تقاطع ⁠سكك حديدية ⁠بالقرب من محطة بوجنهاوت، على بعد حوالي ⁠23 كيلومتراً من بروكسل.

وقال وزير الداخلية بيرنارد كوينتين عبر منصة إكس "تلقيت بكثير من الحزن نبأ الحادث ‌المأساوي الذي وقع في بوجنهاوت".