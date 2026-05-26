ترامب: اليورانيوم الإيراني المخصب سيتم تدميره أو نقله

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن اليورانيوم الإيراني المخصب سيتم إما نقله إلى الولايات المتحدة لتدميره أو تدميره في موقعه داخل إيران، وذلك في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع طهران.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن اليورانيوم المخصب سيتم "فورا" تسليمه إلى الولايات المتحدة وتدميره هناك، أو تدميره في مكانه بالتنسيق مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن العملية يجب أن تتم بحضور "لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادلها".