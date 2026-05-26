روبيو: يجب فتح مضيق هرمز "بأي شكل من الأشكال"
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم، إن مضيق هرمز يجب أن يُفتح "بأي شكل من الأشكال"، وذلك في إشارة إلى الهجمات الأميركية التي استهدفت إيران أمس الإثنين.
وأضاف روبيو للصحفيين على متن طائرته في مدينة جايبور الهندية: "يجب أن تكون المضائق مفتوحة، وستُفتح بأي شكل من الأشكال، لذلك ينبغي أن تظل مفتوحة".
وأكد أن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد "يستغرق بضعة أيام".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news