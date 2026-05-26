روبيو: يجب فتح مضيق هرمز "بأي شكل من الأشكال"

قال وزير الخارجية ​الأميركي ماركو روبيو، ‌اليوم، إن مضيق هرمز ​يجب أن ​يُفتح "بأي شكل من الأشكال"، ⁠وذلك في ​إشارة إلى ​الهجمات الأميركية التي استهدفت إيران أمس الإثنين.

وأضاف ​روبيو للصحفيين ​على متن طائرته في ‌مدينة ⁠جايبور الهندية: "يجب أن تكون المضائق مفتوحة، وستُفتح ​بأي ​شكل ⁠من الأشكال، لذلك ينبغي ​أن تظل ​مفتوحة".

وأكد ⁠أن التفاوض على صياغة الاتفاق ⁠مع ​إيران ​قد "يستغرق بضعة أيام".