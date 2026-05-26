الطلب على الرقائق يصعد باقتصاد سنغافورة

نما اقتصاد سنغافورة بنسبة 6% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع كبير في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وشهدت سنغافورة، التي تعد مركزاً رئيساً للإلكترونيات، زيادة ملحوظة في إنتاج رقائق الذاكرة ومكونات الخوادم الأساسية لمراكز البيانات التي تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت وزارة التجارة السنغافورية، في بيان، أمس، أنها ستبقي على توقعاتها بنمو الاقتصاد بنسبة تراوح بين 2 و4% في عام 2026.

وجاء نمو الربع الأول، الذي يمثل امتداداً للنمو بنسبة 5.7% في الربع الأخير من عام 2025، مدفوعاً أيضاً بالأداء القوي لقطاعات التجارة والتصنيع والتمويل والتأمين.