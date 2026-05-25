نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتكثيف الضربات ضد حزب الله

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بـ"تكثيف الضربات" ضد حزب الله، بعد أن أشار مسؤول أميركي أن

واشنطن ستوافق على عملية أوسع نطاقًا ضد الجماعة المدعومة من إيران، وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيرة.

وقال نتنياهو في بيان بالفيديو: "نحن في حرب مع حزب الله. في الأسابيع الأخيرة فقط، قضى مقاتلونا على أكثر من 600 منهم ،بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

وأضاف "لكننا لا نرفع أقدامنا عن دواسة الوقود. بل على العكس من ذلك، لقد طلبت منهم الضغط على الدواسة بقوة أكبر."

وتابع "سنضربهم. نعم، إنهم يهاجموننا بطائرات مسيرة، طائرات مسيرة مزودة بتقنيات إلكترونية، ولدينا فريق متخصص يعمل على هذا الأمر - وسنحل هذه المشكلة أيضاً... لكن ما يتطلبه الأمر منا الآن هو تكثيف الضربات، وزيادة القوة. سنضربهم ضربة قاضية".

وبحسب وزارة الصحة اللبانية اليوم الاثنين ،ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم الاثنين إلى 3185 قتيلاً و 9633 جريحاً.