"الصحة العالمية": تفشي إيبولا "سيزداد سوءاً قبل أن يتحسن"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه من المرجح أن يتفاقم تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا أكثر قبل أن تتم السيطرة عليه.

وقال تيدروس لوزراء الصحة الأفارقة خلال اجتماع عبر الإنترنت اليوم الاثنين: "نحن نواجه تفشياً خطيراً وصعبا للغاية. وسيزداد سوءاً قبل أن يتحسن".

وتابع أنه يتم بذل كل الجهود لإيصال المعدات إلى المنطقة المتضررة وتعزيز إجراءات الاحتواء، والتي تشمل، على سبيل المثال، كسب ثقة السكان وعزل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصابين.

وأضاف: "نعمل على تكثيف العمليات بشكل عاجل، لكن في الوقت الحالي الوباء يسبقنا".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية إنه سيتوجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية غداً الثلاثاء.

ووفقا لأحدث الأرقام، هناك أكثر من 900 حالة يشتبه في إصابتها بإيبولا خلال موجة تفشي المرض، وتوفي أكثر من 200 مريض.

وذكرت الحكومة أكثر من 100 حالة تأكدت إصابتها بالمرض من خلال الاختبارات المعملية، بما في ذلك 10 حالات وفاة مؤكدة بإيبولا.