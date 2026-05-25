رويترز: إيران ستفتح مضيق هرمز بعد 30 يوماً من اتفاق مع أميركا لإنهاء القتال
نقلت رويترز عن صحيفة نيكي، تصريحات لمصدر دبلوماسي في الشرق الأوسط، أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران تناقشان خطة لفتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوما ًمن توصل البلدين إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية.
وقالت الصحيفة إن إيران ستشرع في إزالة الألغام من المضيق خلال فترة 30 يوماً عقب الاتفاق، وبعدها ستتمكن سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان وستتوقف إيران عن تحصيل رسوم العبور.
وأضاف التقرير أن وقف إطلاق النار المتفق عليه في أوائل أبريل سيُمدد 60 يوماً، مع خطة لإجراء محادثات بخصوص البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التوقف التي تمتد شهرين.
