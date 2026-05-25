رويترز: إيران ستفتح مضيق هرمز بعد 30 يوماً من اتفاق مع أميركا لإنهاء القتال

نقلت رويترز عن ​صحيفة نيكي، تصريحات لمصدر دبلوماسي ‌في الشرق ‌الأوسط، أفاد بأن ‌الولايات ‌المتحدة ‌وإيران تناقشان ​خطة لفتح ‌مضيق ​هرمز ⁠بعد ​نحو ⁠30 يوما ً⁠من ⁠توصل البلدين إلى ‌اتفاق لإنهاء الأعمال ​القتالية.

وقالت ‌الصحيفة إن إيران ستشرع ‌في إزالة ‌الألغام من ‌المضيق خلال فترة 30 يوماً ​عقب الاتفاق، ‌وبعدها ​ستتمكن سفن ⁠جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان ​وستتوقف ⁠إيران عن ⁠تحصيل رسوم العبور.

وأضاف التقرير أن ⁠وقف إطلاق النار المتفق عليه في أوائل أبريل سيُمدد 60 يوماً، ‌مع خطة لإجراء محادثات بخصوص ​البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التوقف التي تمتد شهرين.