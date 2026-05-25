سورية.. أوامر بإخلاء عاجل للمنازل المحاذية لنهر الفرات

دعا الدفاع المدني السوري، اليوم الإثنين، السكان القاطنين على ضفاف نهر الفرات وفي المناطق المنخفضة بمحافظتي الرقة ودير الزور، إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من مجرى النهر، محذراً من موجة فيضان قد ترفع منسوب المياه إلى أكثر من مترين فوق معدله الطبيعي خلال الساعات والأيام المقبلة.

وأشار الدفاع المدني، عبر معرفاته الرسمية، إلى زيادة حجم التصريف المائي من سد الفرات إلى 1500 متر مكعب في الثانية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في منسوب المياه يصل إلى متر خلال الساعات والأيام المقبلة، بحسب تلفزيون سوريا.

وبناء على ذلك، دعا الدفاع المدني إلى الإخلاء الفوري للمنازل والمحال التجارية القريبة من النهر، ولا سيما الواقعة ضمن الحوائج والمناطق المنخفضة، مع إيقاف عمليات الإبحار بالزوارق وعبارات المياه، وتخفيف العبور عبر الجسور الترابية والامتناع عنه في حال ارتفاع منسوب المياه.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة وقف السباحة بشكل كامل خلال هذه الفترة، ونقل العائلات والثروة الحيوانية والآليات والمعدات الزراعية إلى مناطق آمنة ومرتفعة.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني في حالة استنفار كامل لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والممتلكات.

بدورها، أعلنت وزارة الطاقة أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات باشرت بفتح ثلاث بوابات مفيض في السد نتيجة للارتفاع الكبير في الوارد المائي، في خطوة قالت إنها تُنفذ للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء يأتي ضمن خطة للحفاظ على السلامة الإنشائية والتشغيلية للسدود، مع استمرار أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة لضمان التعامل الآمن مع كميات المياه الواردة وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأضافت أن الفرق المختصة تعمل أيضاً على تعزيز جاهزية مجموعات التوليد الكهرومائية، بما يسهم في دعم الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية وتحسين استقرار المنظومة الكهربائية.