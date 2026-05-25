ترامب: لا اتفاق مع إيران إلا إذا كان "عظيماً ومجدياً"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن أي اتفاق لن يُبرم مع إيران إلا إذا كان "عظيماً ومجدياً".

وكتب الرئيس الأميركي عبر منصبه تروث سوشال أن "الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقاً عظيماً ومجدياً، وإلا فلن يكون هناك اتفاق".

وأضاف: "طلبت من دول التوقيع على (الاتفاقيات الإبراهيمية) بعد محادثات يوم السبت".

وقال: "انضمام إيران إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" سيكون حدثاً استثنائياً يجعل الشرق الأوسط أكثر قوة وازدهاراً".