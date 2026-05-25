رويترز: مبعوثون إيرانيون في الدوحة لبحث اتفاق محتمل مع أميركا

قال ‌مسؤول ​مطلع اليوم الاثنين إن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر ⁠قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودان في ‌الدوحة لإجراء محادثات مع ‌رئيس الوزراء القطري حول ‌اتفاق محتمل ‌بين الولايات ‌المتحدة وإيران لإنهاء الصراع.

وقال ​المسؤول ‌لرويترز ​إن المناقشات ⁠تركز بشكل أساسي ​على ⁠مضيق هرمز ومخزون ⁠إيران من اليورانيوم ⁠عالي التخصيب.

وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد ‌لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال ​الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي.