ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون هادفا أو لن يكون هناك اتفاق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق.
وهونت واشنطن وطهران من آمال تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر، إذ قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم إنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها "بطريقة أخرى".
