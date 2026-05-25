ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون هادفا أو لن يكون هناك اتفاق

قال الرئيس ‌الأميركي ​دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن ‌يكون هناك اتفاق ‌على الإطلاق.

وهونت واشنطن ‌وطهران من ‌آمال تحقيق ‌انفراجة وشيكة في ​الصراع الذي ‌بدأ ​قبل ثلاثة أشهر، إذ ​قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم إنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جيد ‌مع إيران أو ستتعامل ​معها "بطريقة أخرى".



