روبيو: سنجد "طريقة أخرى" للتعامل مع إيران إذا فشل التفاوض

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم، إنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جيد مع ​إيران أو ستتعامل معها "بطريقة أخرى".

وأكد روبيو، للصحفيين في ‌نيودلهي، بأن الولايات المتحدة ستمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح قبل النظر في "البدائل"، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران.

وأضاف روبيو: "هناك شيء قوي جدا مطروح على الطاولة فيما يتعلق بقدرتهم على فتح المضيق... وإجراء مفاوضات حقيقية وجادة ومحددة زمنيا بشأن القضية النووية، ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".