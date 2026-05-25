مخاوف من تمدد «إيبولا» إلى 10 دول إفريقية

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية تسجيل أكثر من 200 وفاة، من أصل 867 حالة مشتبه فيها، بفيروس «إيبولا» في ثلاث مقاطعات داخل البلاد، وأشارت تقارير منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بالأيام السابقة، وسط استمرار انتشار المرض في مناطق متعددة، وفي سياق متصل حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي من احتمال امتداد الفيروس إلى 10 دول إفريقية، من بينها دول مجاورة للكونغو مثل أوغندا، وجنوب السودان ورواندا، إضافة إلى دول في شرق ووسط القارة، ويُعد فيروس «إيبولا» من الأمراض شديدة العدوى، إذ ينتقل عبر سوائل الجسم، مثل الدم والقيء، ويتسبب في مرض خطر قد يؤدي إلى الوفاة.